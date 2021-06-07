Втретє втекла з дому: тернопільські поліцейські розшукують 15-річну дівчину

У Тернополі оголосили в розшук 15-річну мешканку обласного центру Копко Вікторію Володимирівну.

Четвертий день дівчина не виходить на зв’язок. Ще 3 червня вона вийшла з дому та не повернулася.

Прикмети: зріст 164 см, худорлявої статури, волосся довге, темно-русе, повідомляють в ГУНП.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».

Раніше, дівчину двічі розшукували поліцейські. Вперше – 25 березня цього року. Наступного разу – 7 квітня.