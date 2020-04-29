Від початку карантину від COVID-19 померло 14 людей у Тернопільській області

29 квітня у Тернопільській області зафіксовано дві смерті від COVID-19.

За словами Світлани Безділь, сьогодні помер Фельдшер Швидкої допомоги з с. Устя Зелене Монастириського району, боровся до останнього з COVID-19.

А зранку у тернопільській лікарні померла жінка інфікована COVID-19. жінка 60 років. Вона – жителька Почаєва. Жінка поступила в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги 20 квітня у важкому стані. У пацієнтки діагностували коронавірус. Вона перебувала на ШВЛ-апараті. Крім коронавірусу у жінки були важкі супутні захворювання.

Раніше на Тернопільщині померли 12 людей:

27 квітня в Шумській лікарні помер 66-річний чоловік, мешканець Шумську.

27-го квітня в Шумській лікарні помер 55-річний чоловік, мешканець с. Потуторів. Померлий був священником МП.

26-го квітня в Почаївській лікарні від коронавірусу померла 77-річна пацієнтка.

25-го квітня в Заліщицькій лікарні на Тернопільщині від коронавірусу померла 73-річна мешканка Чернівецької області.

24 квітня у Заліщиках померла 70-річна жінка.

19-го квітня померли: 58-річний чоловік з Шумська та 43-річна жінка з Почаєва.

8-го квітня 83-річна жінка з с.Горішня Слобідка Монастириського району.

8-го квітня помер мешканець Заліщиків, 62-річний чоловік;

6-го квітня помер 57-річний священник з міста Заліщики. У нього першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19;

2-го квітня 57-річна жителька Козівського району;

25 -го березня помер – 68-річний житель Монастириського району.



Нехай Земля йому буде пухом, а царство Небесним.

Щирі співчуття родині

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