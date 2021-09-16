Тернопільщина вийде на Всесвітній день прибирання

18 вересня Тернопільщина разом з 24 регіонами України, 180 країнами світу та мільйонами активістів вийде на Всесвітній день прибирання. Прибирання почнеться на центральній локації за адресою парк Здоров’я, вул. Бережанська, 42. Збір: зупинка «Парк Здоров’я».

Подію відвідають представники органів влади, лідери думок, зірки та пересічні громадяни.



Організатори закликають брати з собою засоби індивідуального захисту, рукавички, великі пакети для сміття, запрошувати родину та друзів. Формати прибирань будуть різні.



До екоруху продовжують долучатися світові лідери: Президенти ряду країн, а також князь Монако Альберт ІІ, крон принцеса Швеції Вікторія, активістка Грета Тунберг. В Україні акцію підтримують представники влади, зірки Наталка Карпа, Alyona Alyona, Джамала, Jerry Heil, Світлана Тарабарова, Маша Краш, Микита Вакулюк, Марія Мельник, Ілля Ярема, а також ряд блогерів, спортсменів, акторів, ведучих.



Організатор Всесвітнього дня прибирання в Україні – Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки ряду Міністерств, адміністрацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.



Міжнародна акція Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» проходить щороку в третю суботу вересня одночасно в 180 країнах та об’єднує понад 50 млн учасників. Минулого року 140 тис. учасників очистили понад 2138 локацій у 24 областях та 243 населених пунктах. Спільними зусиллями зібрано 764 тонни сміття.