Вистрелив з вікна і пішов вигулювати собаку: суд виніс вирок тернополянину за стрілянину по дітях, які каталися на санках

Сім років позбавлення волі отримав Валерій Устинов — обвинувачений у стрілянині в дітей, які каталися на санках біля його будинку в Тернополі взимку 2021 року. Тернопільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження та хуліганстві.

Обвинувачений повинен сплатити 1 мільйон гривень моральної шкоди і понад 25 тисяч матеріальної компенсації. 13-річний хлопчик, який отримав важкі травми, досі потребує лікування та реабілітації.

Ще 30 дробин залишаються в тілі Максима

Батько постраждалого школяра Ярослав Капустяник вважає вирок суду справедливим, адже за скоєне потрібно відповісти. Та найбільше чоловік щасливий, що його син живий, адже постріл міг бути фатальним.

За словами батька, після пострілу три дробини пройшли тілом дитини навиліт, 9 — медикам вдалося забрати. Ще 30 дробин залишають в тілі хлопчика. У Максима були уражені внутрішні органи — легені, кишечник.

Батько постраждалого хлопчика

— Ми збиралися навесні їхати у Київ на повторний огляд, але зважаючи на війну, ми не змогли цього зробити. Медики сказали зробити деякі аналізи, ми їх зробили, поки все добре. Як тільки буде можливість, поїдемо до Києва, — каже Капустяник.

Чоловік розповідає, що за півтора року, відколи сталася біда з сином, родина не отримала жодного відшкодування на лікування дитини від обвинуваченого.

— На останньому засіданні він сказав, що дуже шкодує, що так сталося і хоче відшкодувати завдані збитки. Але протягом всього часу жодного разу цього не зробив. Було, що його захисник говорив про відшкодування, але ні разу не було спроби допомогти. Це можна було зробити в будь-який спосіб, тільки було б бажання, — вважає Ярослав Капустяник.

Максим мріяв займатися спортом, захоплювався футболом. Зараз він не може цього робити за станом здоров’я.

— Він дуже сильний хлопець і ми віримо, що все у нього буде добре! — додає батько.

«Раз у рік і палиця стріляє»

Випадок, під час якого постраждали діти, стався у Тернополі 21 січня 2021-го. До лікарні госпіталізували 11-річного школяра. Хлопця підстрелили під час катання на санках на гірці поблизу 27-ї школи. Він переніс кілька операцій, довгий час перебував на лікуванні та реабілітації.

— Дитина могла загинути, якби не куртка, якби не відстань, не зимовий період, — коментував цей випадок начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Згодом правоохоронці встановили, що пораненим був ще один 8-річний хлопчик. Дробина потрапила йому у щоку.

Через декілька днів з підозрою в злочині затримали тернополянина Валерія Устинова, який проживав у квартирі у будинку неподалік. Чоловіка одразу взяли під варту. У СІЗО він утримувався протягом всього досудового розслідування і судового процесу. Справу передали до суду минулого літа і судовий розгляд тривав близько року.

Під час обрання запобіжного заходу на етапі досудового слідства та під час розгляду справи в суді Валерій Устинов і його захисник неодноразово наполягали, що постріл стався з необережності, бо чоловік не перевірив, чи є патрони у вогнепальній зброї, яку вирішив почистити. Мовляв, «раз у рік і палиця стріляє». Однак експертиза встановила, що постріл був навмисним і міг відбутися лише при максимальному натисканні на курок.

Також обвинувачений пояснював, що до правоохоронців одразу не пішов, бо злякався і довго не міг повірити в те, що зробив. Устинов вину визнавав, каявся і обіцяв відшкодувати збитки рідним потерпілого. Однак як кажуть батьки хлопчика, жодної допомоги вони так і не дочекалися.

До слова, Устинов раніше був спортивним інструктором, останнім часом працював контролером на ринку, розлучений, має неповнолітнього сина.

Свідок бачив, як чоловік гуляв із собакою

Згідно з вироком суду, 21 січня 2021 року 11.00 11-річний Максим разом з сестрою катався на гірці на території спортмайданчика поблизу школи на вул. Симоненка. Разом з дітьми перебував ще один незнайомий їм хлопчик. Навпроти цього місця розташований житловий багатоповерховий будинок, у квартирі якого на першому поверсі проживав підозрюваний.

В Устинова, за версією обвинувачення, «виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дій з використанням вогнепальної зброї». Відтак чоловік взяв мисливську двохствольну, гладкоствольну рушницю, яку придбав у 2007-му та зберігав без дозволу.

Відчинивши вікно спальні, він «діючи умисно, протиправно, цілеспрямовано та рішуче, з особливою зухвалістю здійснив прицільний постріл із зброї в місце перебування трьох дітей». У результаті 11-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді численних вогнепальних дробових проникаючих поранень у місця розташування життєво важливих органів.

Куртка школяра зі слідами пострілів

Ще один хлопчик, який був у той час на гірці, після пострілу побіг додому. У лікарні зі щоки цього школяра витягнули кулю і ще одна куля знаходилася в його куртці. Згодом неповнолітній свідчив у суді, що по дорозі, за пару хвилин після пострілу, бачив чоловіка, який гуляв із собакою.

Згідно з показаннями обвинуваченого на суді, рушниця була розкладена і він вирішив її почистити, пішов у спальню, сів на підвіконня, взяв у руки зброю, направивши ствол у вікно. Вид із вікна виходить на гірку на стадіоні. Коли чистив рушницю, стався випадковий постріл.

Зброя обвинуваченого

Устинов каже, що не перевіряв наявність патронів та боєприпасів у рушниці, оскільки був певний, що їх там немає. Відбувся постріл і він зрозумів, що це з його рушниці. Після того він у вікно не дивився, оскільки злякався та пішов у іншу кімнату і там склав зброю. Після цього вийшов на вулицю вигулювати собаку та бачив працівників поліції. Шуму з вікна та голоси людей після пострілу йому до квартири не було чутно. Свою вину у хуліганстві визнає повністю. А щодо інкримінованого йому умисного тяжкого ушкодження ні.

Чоловік переконує, що постріл трапився випадково і в нього не було умислу травмувати дітей. Говорив у суді, що щиро кається і для нього це трагедія всього життя, дуже шкодує, що так сталося із дітьми і не може знайти слів, щоб висловити свій жаль. Наразі начебто не мав можливості відшкодувати заподіяну шкоду. Заявлені прокурором і потерпілим цивільні позови визнає повністю і просить дати змогу частково компенсувати.

Каяття розцінюється судом як щире

Суд вважає, що вина Устинова доведена повністю наявними у справі доказами. А саме, протоколом огляду місця події, протоколом про вилучення зброї, протоколом вилучення дитячої куртки, протоколом обшуку квартири обвинуваченого, протоколом проведення слідчого експерименту, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом відібрання зразків для експертного дослідження. А також довідками з медзакладів, де проходив стаціонарне лікування потерпілий, висновками експертів науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, бюро судово-медичної експертизи тощо.

Вина також підтверджується показаннями потерпілих та свідків.

При призначенні покарання обвинуваченому суд врахував тяжкість злочинів і негативні наслідки їх для потерпілих, особу винного, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, в якого на утриманні перебуває неповнолітня дитина.

До обставини, що обтяжують покарання, суд відносить вчинення кримінального правопорушення щодо малолітніх дітей. До обставини, що пом’якшують покарання суд відносить повне і беззаперечне визнання обвинуваченим своєї вини у хуліганстві та часткове визнання вини щодо умисного тяжкого тілесного ушкодження. Крім цього, суд до пом’якшуючих обставин відносить каяття обвинуваченого у вчиненому по відношенню до потерпілих, яке розцінюються як щире, про що свідчать показання Устинова, виступ в судових дебатах і останнє слово, повне визнання цивільних позовів, а також сприяння розкриттю злочинів. Мова про те, що чоловік не ухилявся від слідства і суду, не перешкоджав кримінальному провадженню і не приховував речових доказів.

Євгенія Цебрій, «Судовий репортер»

У публікації використано фото авторки та Головного управління Національної поліції в Тернопільській області