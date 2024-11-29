Актуальні вакансії та зарплати на Тернопільщині

Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи більше 2-х тис. вакансій. З них, 27% – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найбільша потреба у працівниках – на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, в освіті, транспортній галузі.

У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, кухар, швачка, лікар, вантажник, підсобний робітник, бухгалтер, медсестра, касир.

У топі професій за розміром зарплати :

35–50 тис. грн – економіст, представник торговельний, водії автотранспортних засобів;

26-30 тис. грн – дизайнер-виконавець, оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м’ясних продуктів), монтажники устаткування зв’язку, електрогазозварник, модельєр-конструктор, інженер-конструктор, начальник виробництва, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, головний бухгалтер;

25 тис. грн – комплектувальник меблів, оператор пульта керування устаткуванням залізобетонного виробництва, рихтувальник кузовів, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар з механоскладальних робіт, водій навантажувача, підсобні робітники, керую-чий відділенням; керуючий магазином, начальник відділу.