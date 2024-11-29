Працівники поліції Тернопільщини розшукали майже дві сотні зниклих дітей

За словами начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Олега Добропольського, всі випадки потребують швидкого реагування, адже кожна хвилина може бути важлива. Поліцейські не лише повертають дітей по домівках, а й з’ясовують причини такої поведінки, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Понад 1260 адміністративних протоколів поліцейські склали за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей та пів сотні подань скерували у відповідні служби для усунення чинників, які впливають на залишення дітьми місця свого проживання.

Що робити коли зникла дитина? Якнайшвидше зверніться у поліцію. Подайте заяву до відділення або зателефонуйте за номером 102.

Аби допомогти поліцейським у пошуку, зверніть увагу на такі деталі: огляньте всі речі дитини, чи взяла вона з собою комплект одягу, ґаджети, гроші тощо; пошукайте особистий щоденник, перевірте сторінки у соцмережах, можливо, там знайдете необхідну інформацію; пригадайте, чи були якісь підозрілі телефонні дзвінки чи розмови.

Правоохоронці закликають батьків бути уважними до своїх синів та доньок. Цікавтеся їхнім життям та захопленнями. Здорове, підтримуюче середовище вдома — це основа безпеки та щастя вашої дитини.