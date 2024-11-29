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Працівники поліції Тернопільщини розшукали майже дві сотні зниклих дітей

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187 повідомлень про зникнення 199 дітей надійшло до поліції Тернопільщини від початку цього року. Всіх дітей правоохоронці розшукали та повернули батькам або законним представникам.

За словами начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Олега Добропольського, всі випадки потребують швидкого реагування, адже кожна хвилина може бути важлива. Поліцейські не лише повертають дітей по домівках, а й з’ясовують причини такої поведінки, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Понад 1260 адміністративних протоколів поліцейські склали за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей та пів сотні подань скерували у відповідні служби для усунення чинників, які впливають на залишення дітьми місця свого проживання.

Що робити коли зникла дитина? Якнайшвидше зверніться у поліцію. Подайте заяву до відділення або зателефонуйте за номером 102.

Аби допомогти поліцейським у пошуку, зверніть увагу на такі деталі: огляньте всі речі дитини, чи взяла вона з собою комплект одягу, ґаджети, гроші тощо; пошукайте особистий щоденник, перевірте сторінки у соцмережах, можливо, там знайдете необхідну інформацію; пригадайте, чи були якісь підозрілі телефонні дзвінки чи розмови.

Правоохоронці закликають батьків бути уважними до своїх синів та доньок. Цікавтеся їхнім життям та захопленнями. Здорове, підтримуюче середовище вдома — це основа безпеки та щастя вашої дитини.

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