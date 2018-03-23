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Анастасія Бачинська з Тернополя стала найкращою серед 154 дітей і тепер їде на Всесвітню Гімназіаду!

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20 березня  в Кропивницькому  розпочалася Всеукраїнська Гімназіада зі спортивної гімнастики. Упродовж 6 днів тут змагатилиться 154 спортсмени з 15 областей України та міста Києва.

Нашу область на цих змаганнях представляли вихованки відділення спортивної гімнастики комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» Бачинська Анастасія, Хруленко Марія, Таран Валентина.

За результатами змагань перше місце завоювала учениця Тернопільського НВК «Школа-колегіум ім. Й.Сліпого» Бачинська Анастасія.

Цією перемогою Анастасія виборола собі путівку на Всесвітню Гімназіаду, яка відбудеться 2-9 травня  ц.р. в Марокко.

Незважаючи на свій юний вік, Настя уже входить до основного складу жіночої збірної команди України зі спортивної гімнастики.

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