На Кременеччині провели конкурс читців поезії Тараса Шевченка

У Кременецькому районному центрі дитячої творчості провели конкурс читців поезії Тараса Шевченка, присвячений 204-й річниці з дня народження Великого Кобзаря та 100-й річниці з дня утворення Кременецького районного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта».

Гран-прі отримав учень 9-го класу Великобережецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Андрій Павленко.

«Я декламував вірш Ліни Костенко про Тараса Шевченка. Під час підготовки до конкурсу прочитав літературу про Великого Кобзаря, детальніше ознайомився з його біографією, творчістю. Тарас Шевченко боровся за Україну, був надзвичайно патріотичною людиною», – каже Андрій Павленко.

Перше місце посіла у конкурсі 15-річна Надія Петрук. «До такого заходу долучилася не вперше. Минулого року у всеукраїнському конкурсі посіла третє місце. Також у сьомому класі в рамках мовно-літературного конкурсу виборола призове місце. Цього разу, як завжди, було хвилювання, багато дітей брали участь у конкурсі. Була дуже рада, коли почула про свою перемогу», – розповідає учениця Кременецької ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів Надія Петрук.

Голова районної ради Володимир Стефанський та голова Кременецької міської та районної організацій партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Ірина Скакальська відвідали захід. «Конкурс читців поезії Тараса Шевченка проводимо щорічно. Запрошуються діти зі всього району. Цього року було близько 40 учасників. Окрім даного конкурсу, відбулося урочисте відкриття року «Просвіти». Адже у 2018-му відзначаємо 150-річчя створення Всеукраїнського товариства і 100-річчя заснування Кременецького районного об’єднання «Просвіти». Я виступала із доповіддю, зокрема зачитала історичну довідку на цю тему. Упродовж року в районі заплановано ще цілий ряд заходів з нагоди цих ювілейних дат», – зазначає голова Кременецької міської та районної організацій партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Ірина Скакальська.