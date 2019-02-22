Почаївська Лавра почала відкрито втручатись у церковні конфлікти на Тернопільщині?

У селі Дунаїв Кременецького району парафіяни Православної Церкви України не можуть потрапити до власного храму. Аби завадити переходу до української церкви, селянам підкидають записки із погрозами.

Цієї неділі суперечка з прихильниками московського патріархату набрала нових обертів. І хоча всього тиждень тому на зборах села ніхто не виступив проти переходу парафії до ПЦУ, цього разу на захист УПЦ МП до місцевого храму прибули аж три московських попи з групою підтримки. Серед них на відео, знятому місцевим активістом Петром Жовтовським, впізнали священнослужителя Почаївської Лаври диякона Олександра Москвича, котрий привіз в Дунаїв «паломників» з Почаєва. Суперечку з вірянами ПЦУ почаївський дяк російської церкви Москвич знімав на свій Iphone.

До цього керівництво Почаївської Лаври намагалось відкрито не втручатись у церковні конфлікти.

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