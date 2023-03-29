Аж суд зобов’язав селищну раду прибирати в громаді

Тернопільський окружний адміністративний суд задоволив позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави й зобов’язав Козлівську селищну раду розробити й затвердити схему санітарного очищення територіальної громади.

Встановлено, що орган місцевого самоврядування, не зважаючи на вимоги природоохоронного законодавства, не розробив та не затвердив схему санітарного очищення ОТГ, що призводило б до забруднення довкілля, утворення стихійних сміттєзвалищ. Оскільки селищна рада самостійно не запланувала заходи щодо системи збирання, зберігання, перевезення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, Тернопільська окружна прокуратура звернулась із позовом до суду про зобов’язання вчинити відповідні дії.

Суд задоволив позов прокуратури в повному обсязі.