13:46 | 29.03.2023
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Аж суд зобов’язав селищну раду прибирати в громаді

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Суд задоволив позов прокуратури й зобов’язав Козлівську селищну раду розробити схему санітарного очищення ОТГ

Тернопільський окружний адміністративний суд задоволив позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави й зобов’язав  Козлівську селищну раду розробити й затвердити схему санітарного очищення територіальної громади.

Встановлено, що орган місцевого самоврядування, не зважаючи на вимоги природоохоронного законодавства, не розробив та не затвердив схему санітарного очищення ОТГ, що призводило б до забруднення довкілля, утворення стихійних сміттєзвалищ. Оскільки селищна рада самостійно не запланувала заходи щодо системи збирання, зберігання, перевезення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, Тернопільська окружна  прокуратура звернулась із позовом до суду про зобов’язання вчинити відповідні дії.

Суд задоволив позов прокуратури в повному обсязі.

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