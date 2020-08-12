На Тернопільщині священник відмовився поховати людину, поки сім’я не віддасть церковні борги

У селі Грабівці Борщівського району священник відмовився хоронити людини поки сім’я не віддасть церковні борги. Про це у соціальній мережі фейсбук повідомила Наталя Деревляна.



За словами жінки, вона стикнулася із таким вперше і була шокована. Адже, щоб похоронити родича вона мала йти не до священника, а до церковного касира, щоби заплатити її свої земні «борги» і «борги» своєї сім’ї.



«Люди добрі! Скажіть, будь ласка, у якому селі є така “традиція”що коли треба похоронити людину, то в першу чергу треба йти не до священника, а до церковного касира для того, щоби здати її свої земні “борги” і “борги” своєї сім’ї. Розумію, що може пишу не на тему, але сама з цим стикнулася і просто стало цікаво в якому селі, крім Грабівців, є ще такі “інкасатори”», – йдеться у повідомлені.



На аркушу жінці розписали суму боргу, який набіг за пів року. Загалом, жінка повинна була заплатити церкві 500 грн.





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