Навіщо нашому організму магній і в яких продуктах він міститься?

Магній відіграє в організмі безліч важливих ролей, таких як підтримка функцій м’язів і нервів, а також вироблення енергії.

Магній важливий для спортсменів, він допомагає відновитися м’язам після фізичних навантажень. Бере активну участь в скороченні м’язів і формує нервові імпульси, що дає можливість справлятися з судомами, в тому числі у вагітних. Магній допомагає нам впоратися з перевтомою, генеруючи енергію в організмі. Також підтримує нервову систему, пам’ять, увагу і зір.

Добавки магнію можуть знадобитися, якщо Ви помітили будь-які з наступних загальних симптомів, пов’язаних з дефіцитом магнію:

ламкість нігтів і проблеми зі шкірою;

запори;

кислотний рефлекс і печія;

втрата апетиту і нудота;

регулярні м’язові судоми і посмикування;

слабкість, брак сили;

підвищення артеріального тиску;

поколювання й оніміння у ділянках тіла;

проблеми зі сном.

Всього 30 грам мигдалю або кеш’ю містять 20% денної норми магнію, необхідної дорослій людині.

Які продукти містять найбільше магнію?

Багато людей не отримують достатньої кількості магнію з їжею. Заповнити добову норму досить просто, достатньо лише на щоденній основі вживати продукти-рекордсмени по вмісту магнію, список яких ми підібрали спеціально для Вас:

Кунжут; Горіхи; Вівсянка; Гречана крупа; Авокадо; Банани; Бобові; Курага; Насіння соняшнику; Халва; Висівки (пшеничні і вівсяні); Чорний шоколад (70% і більше); Шпинат; Морська капуста; Червона ікра.

При хронічному дефіциті магнію підвищується ризик високого кров’яного тиску, серцевих захворювань, діабету 2 типу та остеопорозу.

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