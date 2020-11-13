17:08 | 13.11.2020
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Бізнес-Погляд 

Навіщо нашому організму магній і в яких продуктах він міститься?

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Магній відіграє в організмі безліч важливих ролей, таких як підтримка функцій м’язів і нервів, а також вироблення енергії.

Магній важливий для спортсменів, він допомагає відновитися м’язам після фізичних навантажень. Бере активну участь в скороченні м’язів і формує нервові імпульси, що дає можливість справлятися з судомами, в тому числі у вагітних. Магній допомагає нам впоратися з перевтомою, генеруючи енергію в організмі. Також підтримує нервову систему, пам’ять, увагу і зір.

Добавки магнію можуть знадобитися, якщо Ви помітили будь-які з наступних загальних симптомів, пов’язаних з дефіцитом магнію:

  • ламкість нігтів і проблеми зі шкірою;
  • запори;
  • кислотний рефлекс і печія;
  • втрата апетиту і нудота;
  • регулярні м’язові судоми і посмикування;
  • слабкість, брак сили;
  • підвищення артеріального тиску;
  • поколювання й оніміння у ділянках тіла;
  • проблеми зі сном.

Всього 30 грам мигдалю або кеш’ю містять 20% денної норми магнію, необхідної дорослій людині. 

Які продукти містять найбільше магнію?

Багато людей не отримують достатньої кількості магнію з їжею. Заповнити добову норму досить просто, достатньо лише на щоденній основі вживати продукти-рекордсмени по вмісту магнію, список яких ми підібрали спеціально для Вас:

  1. Кунжут;
  2. Горіхи;
  3. Вівсянка;
  4. Гречана крупа;
  5. Авокадо;
  6. Банани;
  7. Бобові;
  8. Курага;
  9. Насіння соняшнику; 
  10. Халва;
  11. Висівки (пшеничні і вівсяні);
  12. Чорний шоколад (70% і більше);
  13. Шпинат;
  14. Морська капуста;
  15. Червона ікра.

При хронічному дефіциті магнію підвищується ризик високого кров’яного тиску, серцевих захворювань, діабету 2 типу та остеопорозу.

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