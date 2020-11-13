Навіщо нашому організму магній і в яких продуктах він міститься?
Магній відіграє в організмі безліч важливих ролей, таких як підтримка функцій м’язів і нервів, а також вироблення енергії.
Магній важливий для спортсменів, він допомагає відновитися м’язам після фізичних навантажень. Бере активну участь в скороченні м’язів і формує нервові імпульси, що дає можливість справлятися з судомами, в тому числі у вагітних. Магній допомагає нам впоратися з перевтомою, генеруючи енергію в організмі. Також підтримує нервову систему, пам’ять, увагу і зір.
Добавки магнію можуть знадобитися, якщо Ви помітили будь-які з наступних загальних симптомів, пов’язаних з дефіцитом магнію:
- ламкість нігтів і проблеми зі шкірою;
- запори;
- кислотний рефлекс і печія;
- втрата апетиту і нудота;
- регулярні м’язові судоми і посмикування;
- слабкість, брак сили;
- підвищення артеріального тиску;
- поколювання й оніміння у ділянках тіла;
- проблеми зі сном.
Всього 30 грам мигдалю або кеш’ю містять 20% денної норми магнію, необхідної дорослій людині.
Які продукти містять найбільше магнію?
Багато людей не отримують достатньої кількості магнію з їжею. Заповнити добову норму досить просто, достатньо лише на щоденній основі вживати продукти-рекордсмени по вмісту магнію, список яких ми підібрали спеціально для Вас:
- Кунжут;
- Горіхи;
- Вівсянка;
- Гречана крупа;
- Авокадо;
- Банани;
- Бобові;
- Курага;
- Насіння соняшнику;
- Халва;
- Висівки (пшеничні і вівсяні);
- Чорний шоколад (70% і більше);
- Шпинат;
- Морська капуста;
- Червона ікра.
При хронічному дефіциті магнію підвищується ризик високого кров’яного тиску, серцевих захворювань, діабету 2 типу та остеопорозу.
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