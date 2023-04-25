Спроба викрасти літак РФ: суд закрив засідання з обрання запобіжного ексрозвіднику Роману Червінському

Засідання з обрання запобіжного заходу колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому “Канатове”, закрили. Про це повідомляє кореспондент УП з-під будівлі суду

Журналістів до зали не пустили.

Адвокатка підозрюваного Червінського Людмила Куса заявила відвід слідчому судді Ользі Чайці через її відмову випускати підозрюваного з боксу і через закриття судового слухання.

“Ми заявили відвід слідчому судді. Слідча суддя відмовилась відпускати Червінського з клітки і поки не розглядала наших заяв про допит свідків. Слідча суддя вела себе не дуже нормально по відношенню до сторони захисту, задовольняючи всі клопотання прокурора. Зокрема, прокурор просив закрити судове засідання. Журналістів навіть не допустили до початку. Тому було заявлено заяву про відвід”.

Передісторія:

24 квітня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому “Канатове”.

21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею ККУ “Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”.

За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. “спецоперацію” – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром “Канатове” на Кіровоградщині.