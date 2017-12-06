У 2018 році на Тернопільщині буде відкрито понад 25 сучасних футбольних майданчиків, – тернопільський нардеп

Понад 19 мільйонів гривень виділив Кабінет Міністрів на розбудову спортивних майданчиків в Тернопільській області за сприянням голови Федерації футболу Тернопільської області. За ці кошти та гроші, які виділять у співфінансуванні місцеві бюджети, в районах Тернопільщини зведуть 13 футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Водночас в області триває розбудова об’єктів соціальної інфраструктури. Цьогоріч за поданням народного депутата Тараса Юрика на райони його виборчого округу було виділено понад 15 мільйонів гривень державної субвенції.

Детальніше про реалізацію цих проектів спілкуємося із народним депутатом України, головою Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», головою Федерації футболу Тернопільської області Тарасом Юриком.

На Тернопільщині буде спортивний центр та понад 25 футбольних майданчиків

– Спортивна інфраструктура є одним з ключових пріоритетів. Хочемо, щоб наші діти були здорові, а для цього треба створити їм відповідні умови для тренувань. Сучасно облаштовані споруди дають таку можливість і водночас додатково стимулюють займатися спортом. Тому для нас є пріоритетом будівництво великої кількості майданчиків в області. Хочу наголосити, що розбудова спортивної інфраструктури передбачає також зведення таких об’єктів, як наприклад плавальний басейн в Козові. Він, до речі, відповідає критеріям європейських стандартів. Є усі умови, щоб тренуватись, плавати, оздоровлюватись. Загалом, у Козівському районі за два роки відбулося істотне відновлення спортивної інфраструктури. Ми збудували спортивний майданчик зі штучним покриттям. На даний час реалізовується дуже важливий проект – це реконструкція спортивного залу Дитячо-юнацької спортивної школи в Козові з надбудовою приміщень, які будуть використовуватись як для проживання юних спортсменів. Козова, зокрема взимку, стає центром дитячого футболу. Туди з’їжджається чимало команд на різні турніри. Ключова проблема – немає де поселити цих дітей. Ми вирішуємо дві проблеми – проводимо реконструкцію спортивного залу і робимо надбудову, в якій буде орієнтовно 10 кімнат, в кожній з них зможуть проживати 8 дітей. Тобто ми формуємо спортивний центр.

– На якій стадії розбудова спортивних майданчиків?

– У цьому році відкрили повноцінні футбольні майданчики зі штучним покриттям розміром 22 на 44 м. у Козові та Шумську, а два невеличких майданчики – в Бережанах і в Підгайцях. Станом на сьогодні відбувається зведення 8 стадіонів зі штучним покриттям. Окрім цього, є постанова Кабінету Міністрів, згідно з якою виділені кошти на будівництво 13 майданчиків в нашій області. Ця програма передбачає співфінансування з органами місцевого самоврядування у співвідношенні 50 на 50. Для виконання запланованих робіт важливим фактором є погодні умови, щоб ми змогли постелити верхнє покриття. Якщо погода не завадить, я думаю, що на весну в області відкриємо понад 25 майданчиків.

– Відомо, що ви плануєте відзначити і вболівальників, які активно підтримують спортсменів?

– Так. Ми як Федерація футболу Тернопільської області хочемо відзначити стадіони, куди приходить найбільша кількість глядачів. У нас у Чемпіонаті футболу області є дві ліги – вища і перша. У вищій лізі найбільша кількість глядачів приходить на матчі в Бережанах, а в першій – в Копичинцях. Ці стадіони будуть мати гарне табло.

Енергоощадні заходи вивільнять кошти, які спрямують на потреби соціальних об’єктів

– Цьогоріч за вашим поданням на райони вашого округу було виділено понад 15 мільйонів гривень державної субвенції. Проекти якого спрямування реалізовуються за ці кошти?

– У нас є кілька стратегій, які стосуються розвитку інфраструктури. Одна з ключових – це енергозбереження. Йдеться про заміну вікон, перекриття даху, утеплення фасадів шкіл, дитячих садочків, лікарень, амбулаторій, ФАПів. Саме такі проекти реалізовуються у всіх районах мого виборчого округу за кошти, які виділені із фонду соціально-економічного розвитку. Нашим дітям, які навчаються, людям, які в лікарнях, має бути комфортно і тепло. Це надзвичайно важливе питання. Чим швидше впровадимо енергоощадні заходи, тим більше зекономимо коштів. Є цілий ряд об’єктів в області, по яких реалізовували такі проекти і побачили, що витрати електроенергії та газу скорочуються на половину. А зекономлені кошти можемо спрямувати на розбудову інших об’єктів.

Дорожній фонд вирішить питання з коштами для ремонту місцевих автошляхів

– Інший дуже важливий напрямок – це відновлення доріг, так?

– Це один із ключових напрямків, в який вкладається на сьогоднішній день великі кошти. У 2018 році буде виділено ще більший ресурс. Адже змінюється принцип фінансування, особливо це стосується доріг місцевого значення. З 1 січня вступає в силу дорожній фонд, який наповнюється коштами прямо з податків, які передбачені для формування цього фонду, а не через загальний бюджет. Досі діє такий принцип – податки ідуть в загальний фонд бюджету, наповнює загальну казну і тоді держава виділяє кошти на дороги. З нового року буде по іншому. Наприклад, податок акцизу іде прямо на рахунок новоствореного фонду, держава вже його розподіляє за принципом: 70 відсотків – це дороги загальнонаціонального і міжнародного значення, 25 відсотків – дороги місцевого значення і 5 відсотків – «Укртрансбезпека».

– Відомо, що до кінця 2017 року планується виділення 4 черги державної субвенції. На які об’єкти будуть спрямовані кошти?

– 5 мільйонів гривень буде виділено до кінця року. Є велика проблема на сьогоднішній день щодо безпеки пішоходів на дорогах. Тому ми розробили цілу програму. У районах мого виборчого округу на проїзних дорогах встановимо світлові комплекси. Загалом буде облаштовано близько 60 переходів по цілому округу і ми практично перекриємо всі проблемні зони. Водночас виділені кошти будуть спрямовані на проведення енергоощадних заходів в освітніх і медичних закладах та ремонтні роботи. Адже до розбудови інфраструктури ми підходимо комплексно.