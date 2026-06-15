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На Тернопільщині чоловік загинув, випавши з ковша трактора

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свічка,

У Тернопільському районі зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду з летальними наслідками. Інцидент стався 13 червня в селі Довжанка.

Як повідомили слідчі Тернопільського райуправління поліції, близько 10:30 потерпілий випав із ковша трактора JCB, яким керував житель Тернополя.

На місце події викликали медиків, однак врятувати життя 63-річного чоловіка не вдалося.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. За фактом події триває досудове розслідування.

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