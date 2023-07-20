Благодійна допомога: аферисти в мережі продовжують виманювати гроші у краян

Шахраї масово розповсюджують повідомлення у соціальних мережах та месенджерах про можливість отримання грошової допомоги в межах програм єПідтримки, Дії, допомоги від ЄС, від представників ООН, різних програм міжнародних організацій та благодійних фондів. Люди, не перевіривши інформацію, потрапляють в пастки аферистів.

За допомогою до поліцейських звернулась 62-річна мешканка Тернопільського району. Як з’ясувалося, заявниця в мережі побачила оголошення «Допомога від ООН кожному громадянину України». Жінка зайшла за наданим в повідомлені посиланням, вказала свої анкетні дані та пароль банківського додатку. Опісля, їй надійшло повідомлення про списання 14 тисяч гривень.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження.

Щоб розпізнати подібні злочини та вберегти свої кошти, варто пам’ятати:

не довіряйте оголошенням в соцмережах та повідомленням, які надходять на мобільний та обіцяють будь-які виплати.

не переходьте за посиланнями, які надходять вам у повідомленнях;

не вводьте реквізити та конфіденційні дані платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;

отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Якщо оформляли допомогу, очікуйте сповіщення про нарахування в застосунку вашого банку або на порталі чи в застосунку Дія.