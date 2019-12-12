Блакитну ялинку заввишки 11 метрів встановили в Борщові (Фото)

Борщівська громада розпочала підготовку до відзначення Новорічних свят.

Вчора працівниками комунального підприємства Борщівська ЖЕД №1 за сприянням працівників Борщівського МУВГ встановлено головну ялинку Борщівської міської об’єднаної територіальної громади.

Блакитна ялинка висотою понад 11 метрів виросла у нашому місті. Цьогорічна зимова красуня не може не сподобатись, адже своєю пишністю вона зачарує будь-якого критика.

Сподіваємось, що і в цьому році наша Новорічна ялинка займе одне із кращих рейтингових місць в області.