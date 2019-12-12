Юрій Ходаковський: «Якщо порівняти розвиток регіону з людським організмом, то дороги — це його вени»

Нинішній рік для дорожньої галузі нашої області склався дуже непросто. Певний вакуум у керівній ланці співпав з фінансовими претензіями за справами кількарічної давнини, які просто паралізували роботу Служби автомобільних доріг області. В таких умовах на посаду в.о. начальника Служби у вересні прийшов Юрій Ходаковський. Новому керівникові вдалося в умовах безпрецедентного тиску та ліміту часу розблокувати роботу Служби і спрямувати її на виконання певних завдань. Саме «гарячої осені» стосувалося перше запитання інтерв’ю з Юрієм Євгеновичем на сайті “Нова тернопільська газета”.

— Ви прийшли на посаду керівника Служби в умовах, які, м’яко кажучи, не спряли доброму старту роботи. Як вдалося подолати ці труднощі?

— Так, і це справді — м’яко кажучи (усміхається, — авт.). Коли я став керівником, проблеми, з якими довелося зіткнутися з самого початку роботи, прикро вразили. Чи не з першого дня на посаді почали «сипатися» вимоги підрядників щодо розрахунків за виконану роботу, а з’ясувалося, що ми не можемо їх виконати, адже рахунки Служби заблоковані. Причому заблоковані чи не від початку року. Як ми пізніше підрахували, загальна тривалість періоду заблокованих рахунків склала 250 днів. З іншого боку — склалася чимала заборгованість по заробітній платі перед працівниками Служби, адже через це блокування ми й ці платежі не могли проводити. Проблема, через яку суди наклали блокування, якщо не вдаватися в деталі, сягала 2012 р. Ми ж нині живемо в реаліях, коли річного бюджету Служби вистачає на функціонування у 2019 р., а про якісь боргові виплати взагалі не йдеться. Тобто проблема просто не мала вирішення. Тому ми зібрали провідних юристів та фінансистів Служби і провівши своєрідний мозковий штурм, знайшли можливість через судові рішення й ухвали таки розблокувати рахунки.

Я вважаю це перемогою нашої команди, адже ми відновили роботу в повному обсязі, виплатили заборговану зарплату. Проблемою залишилися тільки оті боргові виплати перед кредиторами, через які й блокували наші рахунки. Та ми вже порушили цю проблему перед керівництвом Укравтодору і маємо розуміння ситуації. Тим більше, що й навколишні області мають схожі труднощі, а завдяки такій ініціативі тернополян і їх проблеми вдасться вирішити.

— А як ви, уродженець Рівного, потрапили до Тернополя?

— Знаєте, у дорожній сфері я, можна сказати, новачок, адже почав працювати лише з початку 2016 р. Я закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу, потім був у приватному бізнесі, обіймав певні посади у державних структурах, а три роки тому мені запропонували очолити Івано-Франківський облавтодор. Через два роки я переїхав до столиці, де був радником голови правління ДАК «Автомобільні дороги України», а пізніше був переведений на посаду директора Київського облавтодору. Робота мені дуже подобалася, але сім’я залишалася в Івано-Франківську, і було бажання повернутися якщо не додому, то бодай поближче. Тому коли торік з’явилася пропозиція перейти на посаду заступника директора Тернопільського облавтодору, я з задоволенням її прийняв. У вересні цього року мені запропонували посаду виконуючого обов’язки начальника Служби автомобільних доріг Тернопільської області, я прийняв цю пропозицію і дуже задоволений, адже у нас чудовий колектив.

— Ви згадали про сім’ю. Вона поки що залишається в Івано-Франківську?

— Так, ми з дружиною Оксаною виховуємо доньку Соломію. Вона наступного року закінчує 10-ий клас. І, якщо все буде добре, то я справді перевезу сім’ю до Тернополя, а 11-ий клас донька буде закінчувати у місцевій гімназії.

— Ви розповіли, як вдалося розблокувати роботу Служби. А які ще гострі проблеми стояли у перші три місяці вашої роботи?

— Найперше — ремонт дороги на Скалат. Це дуже болюча точка для нас, адже дорога Т-20-02 вважається державною, проте траси з позначкою «Т» (територіальні), тобто не центральні, нині просто у катастрофічному стані. Коштів, які виділяють нині на ремонти доріг, вистачає лише на оновлення магістральних трас (позначають «М» та «Н»), а ось для Т-доріг, які не такі важливі, скажемо так, щодо розвитку економіки регіону, грошей не вистачає. Вони фінансуються за залишковим принципом. Тому урядом навіть була розроблена програма відновлення Т-мережі. Пропонувалося закласти на це 10 мільярдів гривень у межах України. Ми також подавали свої пропозиції, у тому числі й щодо дороги на Скалат. Сподіваємося, що нове керівництво Укравтодору також розгляне це питання, тим більше, що найближчим часом його планують пролобіювати місцеві нардепи і закласти кошти на це у Держбюджеті’2020.

Ми чітко розуміємо, що створює проблеми на цій дорозі — перевантажені фури з місцевих кар’єрів. Неодноразово попереджали про це і місцеву громаду, і керівників різних рівнів, але поки що проблема не вирішується. Цьогоріч ми зробили там ямковий аварійний ремонт, щоправда, так званим методом великих карт, але загальну проблему він не вирішить. Траса потребує ремонту з окремим фінансуванням, але, повторюся, потрібно вирішувати питання з великотоннажними фурами з кар’єрів та збудувати для них бодай тимчасовий об’їзд.

— А як вирішується проблема з обвалом мосту в селі Лисівці Заліщицького району, що стався на початку року?

— Наразі ця проблема є ще однією болючою темою для нас. Через заблоковані рахунки ми поки що не можемо вирішити її так, як хочемо. Підрядникові, а він ще й з Львівської області, вдалося виконати лише частину робіт, а далі він зіткнувся з проблемою браку обігових коштів. Ми ж профінансувати вчасно ті роботи не змогли з вищеназваних причин. Нині з підрядником ведуться переговори.

— Так, бачимо, що погода наразі сприятлива, але зима триває і у будь-який момент все може змінитися аж до завірюхи і хуртовини. Наша область готова до негоди?

— Проба першого снігу цьогоріч у нас уже відбулася і вважаю, що ми впоралися, адже рух автотранспорту в нашій області не зупинявся. Наголошу, щодо посипних матеріалів та розчищувальної техніки Тернопілля готове на сто відсотків. Ми готові забезпечити безперебійний проїзд згідно з регламентом зимового утримання за будь-яких погодних умов.

— Одним з елементів контролю, зокрема і за розчищенням доріг, має стати введення GPS-трекерів. Який принцип їх роботи?

— Їх введення вже давно на часі, але тепер, за розпорядженням керівництва Укравтодору, всю техніку для зимового утримання необхідно обладнати GPS-трекерами. Нам уже надали доступ до техніки практично всі підрядні організації. Ці пристрої дозволяють краще контролювати техніку, ми бачимо, скільки виїздів зробила та чи інша машина, на якій ділянці вона працювала і т.д. Це дуже сприяє роботі і контролю за розчищенням.

— Нині нове керівництво держави декларує масштабний ремонт доріг в Україні. Чи мали ви вже консультації з нинішніми очільниками Укравтодору, наскільки ці плани стосуються нашої області?

— Так, ми подали свої пропозиції, і не на один мільярд гривень. Можу сказати, що порівняно з 2019-им (а цьогоріч на дороги області виділили 270 мільйонів гривень) задекларовано значно більше. Однак я не хочу поки що озвучувати суму, адже це попередні плани, затверджені ще без керівника Укравтодору. Гадаю, за допомогою нового голови ОДА та нардепів нам вдасться переглянути їх щодо збільшення. Для Тернопілля це дуже важливо, адже, якщо порівняти розвиток регіону з людським організмом, то дороги — це його вени. І чим їх буде більше, і вони будуть якісніші, тим більшим стане економічний потенціал нашого краю.

ВІЗИТКА

Юрій Євгенович Ходаковський народився 16 грудня 1962 року в Рівному. Має дві вищі освіти. Магістр будівництва автомобільних доріг та аеродромів. Працював у приватному бізнесі, був заступником директора СОКСО «Бушин-кан» та генеральним директором ТзОВ «Західна інвестиційна група» (м. Львів). З січня 2016-го — директор ДП «Івано-Франківський облавтодор». З жовтня 2017-го — радник ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України». З лютого до червня 2018-го очолював ДП «Київський облавтодор», а у червні минулого року перейшов на посаду першого заступника директора ДП «Тернопільський облавтодор». З вересня 2019-го виконує обов’язки начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області.