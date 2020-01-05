Медики Тернопільщини отримали 70 нових автомобілів

На Тернопільщині амбулаторії загальної практики – сімейної медицини отримали 70 нових автомобілів.

Нагадаємо, 155 таких авто на суму 68 млн.грн. придбано за кошти Державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 983 ,,Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоровʼя у сільській місцевостіˮ та наказу Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2019 року №150 ,,Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 жовтня 2018 року № 267ˮ.

Сьогодні, 4 січня, у м. Чорткові вручили 70 автомобілів лікарям загальної практики – сімейної медицини Борщівського (14), Бучацького (9), Гусятинського (12), Заліщицького (10), Монастириського (7), Підгаєцького (3), Чортківського (15) районів.

– За цією простою цифрою – 70 автомобілів – стоїть надання якісних медичних послуг, збереження здоров’я та навіть життя тисяч наших громадян, а саме сільського населення. Тернопільська обласна рада цього скликання із самого початку роботи ставила перед собою амбітні плани «оздоровлення» та осучаснення медичної галузі та активно сприяла впровадженню медичної реформи. І обличчя медицини області, починаючи із первинної ланки, змінюється. Крок за кроком медична галузь області усе більше наближається до світових стандартів. Розширюється спектр послуг, які надаються на місцях. Це зручно, це комфортно і не потребує багато часу, щоб дістатися до лікувального закладу. Зростають зарплати медиків, а амбулаторії мають змогу створювати належну матеріально-технічну базу для забезпечення функціонування первинної медичної допомоги, закуповувати необхідне для надання якісних медичних послуг обладнання. І ці автівки є відмінним технічним рішенням для комфортабельного пересування лікаря загальної практики – сімейної медицини у віддалені населенні пункти, адже саме автомобілі цієї марки вирізняються високою прохідністю та надійністю, – зазначив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.