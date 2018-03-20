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Бучацькі лісівники пропонують гарні декоративні саджанці для озеленення

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 Працівники державного підприємства “Бучацьке лісове господарство” мають багаторічний досвід вирощування декоративного садивного матеріалу. По лісгоспу під декоративними саджанцями зайнято площу в майже 1,6 га. Відтак й асортимент видів та форм рослин чималий – понад 40 найменувань.

        Сьогодні в Бучацькому лісгоспі зростають 64 тисячі укорінених живців. Крім того, є в наявності понад 5 тисяч декоративних саджанців у контейнерах. Також тут пропонують саджанці декоративних порід, які проростають у шкільних відділеннях – 35 тисяч.

        – У більшості постійний попит іде на такі види рослин як: хвойні породи – туя (колоновидна, кулеподібна, вересковидна), ялівець (козацький, колоновидний, блу-карпет), кипарисовик, тис; листяні – липа, каштан та верба плакуча; чагарники – вейгела, форзиція, дейція, самшит вічнозелений, кизильник, – зазначає інженер лісових культур ДП «Бучацький лісгосп» Віталій Сидор.

        Інформацію щодо поставки, асортименту та ціни рослин звертайтеся до відповідальної особи (Віталія Сидора – прим.) за контактним телефоном 0964047079.

За інформацією прес-служби ДП “Бучацький лісгосп”

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