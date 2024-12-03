16:55 | 3.12.2024
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34 рятувальники та 11 одиниць техніки залучили до ліквідації наслідків влучання БПЛА у Тернополі (фото)

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Вночі, 3 грудня, російські окупанти завдали чергового удару БПЛА по Тернополю, у результаті чого на території одного з підприємств виникла пожежа

Завдяки оперативним та злагодженим діям надзвичайників, пожежу ліквідували. На місці працювали 34 рятувальники та 11 одиниць спеціальної техніки. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

🙏🏼За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

❗Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, негайно прямувати до укриттів та суворо дотримуватися рекомендацій щодо безпеки!

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