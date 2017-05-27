Через кримінальні розборки на Тернопільщині у середовищі атовців області підвищений рівень мобілізаційної готовності

Через кримінальні розборки в Збаражі у середовищі атовців області підвищений рівень мобілізаційної готовності. Про це йдеться у групі Політичний Збараж.

Поліція проводить “роботу над помилками”. АТОшники готуються до чергових конфліктів.

“Пан офіцер” та за сумісництвом один із найвпливовіших “рішал” району шукає всі можливі способи, як уникнути заслуженої своєю негідною поведінкою ганебної відставки.

Нагадаємо, нещодавно група в кілька десятків молодиків на автомобілях із закордонною реєстрацією прибули в Збараж для рейдерського захоплення. В їх числі були грузини та місцеві особи причетні до злочинного світу. Більше того, помічено в співпраці із кримінальниками поліціянта із місцевого райвідділу.