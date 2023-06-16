Через незаконний вилов риби у гідрологічному заказнику і збитки у майже 400 тис грн судитимуть 2 жителів Тернопільщини

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно 2 жителів Тернопільщини, котрі незаконно виловлювали рибу в період нересту у гідрологічному заказнику загальнодержавного значення (ч. 1 ст. 249 КК України).

За даними слідства, у березні цього року місцеві жителі, всупереч встановленому законом порядку, із застосуванням заборонених знарядь (сіток), в період нересту здійснили вилов риби у гідрологічному заказнику «Серетський». Своїми протиправними діями порушники закону завдали збитків рибному господарству України в межах заказника на майже 400 тис грн.

Завершено розслідування, що здійснювали дізнавачі поліції.