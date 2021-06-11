На Тернопільщині лісники облаштовують мінералізовані смуги

Щоб запобігти виникненню і поширенню пожеж у лісах, працівники Кременецького лісгоспу постійно проводять профілактичні заходи. Одні з них спрямовані на недопущення спалахів, а інші – на боротьбу з вогнем і його нерозповсюдження на великі території.

Серед інших важливу роль відіграють правильно облаштовані мінералізовані смуги. Протипожежні мінералізовані смуги часто рятують ліс від вогню, який виникає внаслідок випадково кинутого недопалку. Тому створенню та оновленню таких захисних смуг особливу увагу приділяють у кожному лісництві.

У Суразькому лісництві працівники створили мінсмуги у кварталах 6,24,36,38,40,42,167,170,175,176.

Та провели догляд за мінсмугами у кварталах 8-11,16-17,23,27-31,35-36.

Поділіться:









