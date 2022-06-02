10:30 | 2.06.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Через вечірній обстріл Львівщини затримуються потяги

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Через обстріл інфраструктури у Стрийському районі Львівської області затримуються деякі поїзди.

Про це повідомляють в Укрзалізниці.

Зокрема, запізнюються потяги:

№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
№ 18 Львів — Харків
№ 37 Ужгород — Одеса
№ 13 Київ — Солотвино
№ 45 Ужгород — Харків
№ 96 Рахів — Київ
№ 95 Київ — Рахів
№ 1 Івано-Франківськ — Харків
№ 43 Івано-Франківськ — Київ
№ 14 Солотвино — Київ
№ 38 Одеса — Ужгород
№ 25 Рахів — Одеса
№ 29 Київ — Ужгород

2 червня впродовж дня до станції Стрий обмежать маршрути декількох приміських похздів:
№ 6155 Львів — Лавочне
№ 6187 Львів — Мукачево
№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 02.06 не курсуватиме.

“Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування по крупних станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками”, — йдеться у повідомленні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *