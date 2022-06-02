Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках

ПМГ покриває всі основні види медичної допомоги: первинну, спеціалізовану, екстрену, паліативну допомогу та медичну реабілітацію, допомогу під час вагітності та пологах, допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках, ранню діагностику онкології тощо. Тобто консультації, обстеження, аналізи, госпіталізації та операції мають бути безоплатними.

Пацієнт має право отримати медичну послугу безоплатно, якщо:

Вона входить до переліку безоплатних послуг у межах Програми медичних гарантій. Отримати детальну інформацію про те, що входить у гарантований безоплатний пакет, можна в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77. Наразі на офіційному сайті НСЗУ ці дані закриті з міркувань безпеки.

Заклад уклав договір з НСЗУ на відповідну послугу. За договором з НСЗУ працює більшість комунальних медзакладів – міські, районні та обласні лікарні, спеціалізовані медзаклади, деякі приватні, лікарі-ФОП. Детальні адреси закладів також можна дізнатись в контакт-центрі НСЗУ.

Проте, звертаємо увагу, що, зважаючи на війну, яка триває через агресію російської федерації, деякі лікарні можуть бути перевантажені допомогою постраждалим, у такому випадку подекуди на місцевому рівні може бути ухвалене рішення про тимчасове ненадання планової допомоги.

Натомість пацієнт має право на безоплатну медичну допомогу у будь-якому іншому медзакладі, який може її надавати. При цьому місце реєстрації чи проживання не має значення. Контакти найближчих закладів, які надають необхідні медичні послуги, можна дізнатись за номером 16-77.

Нагадуємо, що для пацієнта безоплатними є і ліки з Національного переліку лікарських засобів. Перевірити наявність у медичному закладі препаратів з Нацпереліку можна на сайті eliky.in.ua та на сайтах місцевої влади в розділі охорони здоров’я або на сайті лікарні.

Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли у медзакладі вимагають гроші за послуги, що мають бути безоплатними, зверніться з офіційною скаргою до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика.

Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні або до власника медзакладу – відповідного органу місцевої влади. Зазвичай у назві лікарні зазначено, хто є її власником.

Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу в НСЗУ через контакт-центр або листом на поштову адресу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073, або на електронну адресу info@nszu.gov.ua.

У скарзі потрібно зазначити:

– Прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження (у форматі день, місяць, рік народження).

– Дату відмови у медичній послузі.

– Повну назву лікарні.

– Посаду, прізвище, ім’я та по-батькові працівника, який порушує ваші права.

– Детальний опис ситуації: у чому саме відмовили (або вимагали гроші), за яких обставин, яку суму ви витратили на допомогу або яку суму від вас вимагали.

– Контакти, за якими з вами можна зв’язатися: номер телефону, електронна пошта.

Ваша небайдужа громадянська позиція дозволить не тільки об’єктивно відреагувати на окремо взяту ситуацію, а й покращити медичну систему в Україні.