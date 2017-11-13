Через який молокозавод страждає річка на Тернопільщині?

Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області вжито вичерпні заходи реагування щодо недопущення скиду агресивних вод молокозаводу ПП «Альма Віта», наступила черга місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, – про це повідомляє прес-служба відомтсва.

Адміністративний позов щодо тимчасової заборони (зупинення) несанкціонованого скиду зворотних вод комунальним підприємством Теребовлянської міської ради «Теребовля» (далі-Підприємство) у р.Гнізна направлено 06.11.2017р. Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області до Тернопільського окружного адміністративного суду.

У ході попередніх перевірок Підприємства у серпні та жовтні ц.р. Інспекцією встановлено, що стічні води потрапляють у річку Гнізна з трьох скидів. Скиди № 1 та 3 здійснюються на основі дозволів на спеціальне водокористування з терміном дії до вересня 2020 року, але з перевищенням нормативів гранично-допустимих скидів, що є порушенням ст. 70 Водного кодексу України. А от скид №2 у 2017 році взагалі не повинен проводитися. Проте, це не стало перешкодою для заключення 31 грудня 2016 р. договору між Підприємством та ПП «Альма Віта» (здійснює переробку молока і утворює агресивні стоки) про надання послуг з водовідведення саме через скид №2.

За наднормативні скиди Підприємству нараховано збитки і пред’явлено претензію на суму 10,806 тис. грн., головного інженера притягнуто до адміністративної відповідальності, а на усунення виявлених порушень видано припис.

Враховуючи невиконання і припису, і умов дозволів на спеціальне водокористування, Інспекція звернулася до суду щодо застосування заходів реагування у вигляді тимчасової заборони (зупинення) несанкціонованого скиду №2 по вул. Січових Стрільців м. Теребовля та направила припис до сектору Державного агентства водних ресурсів у Тернопільській області про анулювання виданих Підприємству дозволів на спеціальне водокористування в частині водовідведення.

Крім того, 09.11.2017р. Теребовлянському міському голові надіслано пропозиції: зобов’язати КП «Теребовля» розірвати договір із ПП «Альма Віта» та припинити скид №2, забезпечити постійний контроль на недопущенням попадання стічних вод від ПП «Альма Віта» у річку Гнізна, організувати інформування населення про реальний стан водних об’єктів м.Теребовля, які можуть негативно вплинути на здоров’я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод. А Теребовлянську районну раду у відповідності до п.8 ст. 9 Водного Кодексу України зобов’язано забезпечити контроль за охороною вод та відтворенням водних живих ресурсів.

Матеріали справи з висновками у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні надіслано 10.11.2017 р. до слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області.