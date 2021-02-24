Судитимуть заступника голови громади на Тернопільщині за п’яне водіння

23 лютого до Козівського районного суду надійшла справи про керування транспортним засобом у стіні алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, в якій головним обвинувачуваним виступає Роман Володимирович Солтис. Можливо справа була б пересічною, якби не одна обставина. Це чоловік обіймає високу посаду заступника голови Козівської селищної громади.

– Неодноразово звертав увагу на сумнівну кадрову політику, коли на високі посади призначають людей, що можуть своїми діями дискредитувати владу. Скільки я казав, що Солтис не гідний посади заступника голови. Ніхто не враховував мої зауваження. Людина, що вже притягалась до відповідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані, днями знову попалась на тому самому. Але цього разу ще й з особливими обставинами. За інформацією моїх джерел в МВС ця людина чинила супротив правоохоронцям, намагалася ввести їх в оману, подзвонивши на 102 із заявою про викрадення його автомобіля. І цей чоловік досі займає посаду заступника голови ОТГ. Мені, пересічному козівчанину, було соромно за нашу селищну раду, коли слухав розповіді про фокуси Солтиса, – каже відомий місцевий громадсько-політичний діяч, голова Козівської районної організації Народного руху України Володимир Прокопів.

Пан Прокопів закликав всіх небайдужих козівчан уважно слідкувати, коли буде призначений суд та прийти в зал засідань, щоб подивитись в очі цьому горе-заступнику. А також звернувся до самого Романа Солтиса: «Якби в цього “мужчини” була хоч краплина совісті, то одразу після інциденту він подав би у відставку».

Ми слідкуватимемо за цією справою і обов’язково повідомимо своїх читачів, яким ж буде рішення суду.

Біографія

Солтис Роман Володимирович

Народився 15 вересня 1972 року в смт. Козова

Навчання

1979-1989 рр. – навчання в Козівській ЗОШ -І-ІІІ ст. №1.

1989-1990рр. – навчання у Тернопільському кооперативному училищі, отримав професію “Заготовач сільськогосподарської продукції та сировини”.

1993-1996рр. навчання у Львівському житлово-комунальному технікумі, отримав спеціальність майстра з експлуатації устаткування та обладнання систем газопостачання.

2000-2005рр. навчання у Харківському Національному університеті внутрішніх справ де отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” кваліфікація “Юрист”.

2009-2011рр. навчання в магістратурі Львівського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України, де здобув другу вищу освіту за спеціальністю ” Державне управління”.

Робота

1990-1992рр. – працював сортувальником вторинної сировини у Козівському коопзаготоб”єднанні;

1992-2006рр. працював у Козівській теплодільниці ОКП “Тернопільтеплокомуненерго” оператором котлів, майстром, старшим майстром, начальником теплодільниці.

2006-2010рр. – обраний заступником голови Козівської районної ради п”ятого скликання.

2010-2015рр.- заступник керівника виконавчого апарату Козівської районної ради.

2015-2020рр.- заступник голови Козівської районної ради сьомого скликання.

З 2020 року затверджено на посаду заступника Козівського селищного голови з питань виконавчого комітету.

Одружений, виховує двох дітей.



