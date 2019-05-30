На масштабну Forced Marketing Conference до Тернополя приїдуть 18 спікерів

Як написати текст, який не лише лаконічно розповість про ваш бізнес, а й приведе нових клієнтів? Як найбільш ефективно використовувати соцмережі та Інтернет-рекламу для просування ваших товарів? Як за мінімальні кошти популяризувати послуги, які ви надаєте? Про це та про багато іншого зможуть дізнатись відвідувачі першої масштабної маркетингової події Ternopil Forced Marketing Conference 2019, яка відбудеться в нашому місті вже 15 червня.

Адже до Тернополя їдуть такі відомі спікери як Денис Каплунов, Віктор Локотков, Віра Трахимович, Роман Гавриш та інші. Разом — 18 лекторів, які за 8 годин дадуть максимум корисної інформації, яку можна застосовувати якнайшвидше — навіть ще сидячи на самій конференції.

Як запевняють організатори події, організувати саме маркетингову конференцію вирішили, бо попит на знання саме в цій галузі – чималий.

“Ми як місто відстаємо від трендів і щодня втрачаємо унікальні можливості для просування бізнесу, – пояснює співорганізатор події, керівник Тернопільської філії компанії Eleks Сергій Кутузов. – Чому це так важливо? Розуміння онлайн-маркетингу дасть можливість підприємцям Тернополя продавати свої послуги далеко за межі міста, на ринках, де є ширша фінансова та клієнтська база, а отже – і більше можливостей для збільшення прибутків. І як результат, це дає чудову нагоду стати не місцевою, а світовою компанію. Приклади такої трансформації вже є!”

Для кожного власника бізнесу маркетинг – це основний інструмент залучення клієнтів, а отже і можливість стати успішним і розвивати свій бізнес, наголошує Сергій Кутузов. Але сьогодні офлайн-маркетингу вже недостатньо, щоб отримувати достатньо клієнтів та розвивати свій бренд.

“З’являються нові форми бізнесу, які цілковито побудовані на онлайн-моделях, і не враховувати ці тренди сьогодні вже неможливо! Розуміння інтернет-маркетингу надзвичайно важливе як для власника перукарні, так і для директора заводу, адже сьогодні всі клієнти онлайн!”, – продовжує розповідати Сергій Кутузов.

Чим же подія унікальна? Раніше, аби почути спікерів такого рівня і в такій кількості, доводилось їхати в інше місто, кажуть організатори конференції. Ternopil Forced Marketing Conference цю ситуацію виправить.

“Тернопіль впродовж останніх років стрімко розвивається: є багато корисних послуг та товарів, які появились на нашому ринку. Тож наше завдання – утвердити їх на ринку нашого міста та показати іншим містам що ми хоч не велике місто, зате прогресивне, – коментує керівник Тернопільського ІТ Кластера Катерина Міхайліді. – Маркетингових конференцій є немало. Однак проводять їх зазвичай у великих індустріальних містах. І власникам бізнесу потрібно витрачати багато часу на добирання, щоб туди потрапити. А коли ти тільки розвиваєш бізнес, то час – таки на вагу золота. Тому і виникла ідея: “Якщо ти не можеш прийти до маркетингу, тоді маркетинг прийде до тебе”. Якщо ти не знаєш своєї цільової аудиторії і не вмієш ефективно використовувати свої знання, ти програєш в бізнесі”.

Конференція буде відбуватись в два потоки: “Бізнес” та “Маркетинг”. Перший – “Бізнес” – для тих, хто вже має певні знання в маркетингу: маркетологів-початківців, підприємців, HR’ів та навіть блогерів. Другий – “Маркетинг” – більш вузькоспеціалізований – для власне маркетологів та керівників відповідних відділів компаній.

Організатори пояснюють: хотіли охопити максимальну аудиторію, адже усвідомлюєш ти це чи ні, а маркетинг проник в усі галузі нашого життя.

Маркетолог та співзасновник професійної школи Marketing HUB Діана Малолєткіна вже понад рік організовує в Тернополі різноманітні навчальні події маркетинг-спрямування. Каже, що наше місто дозріло до настільки масштабної конференції. Тому й вирішила стати її співорганізатором.

«Коли все більше тернопільських бізнесів виходять на всеукраїнський рівень і Тернопіль називають столицею блогерів, як ніколи актуально розвиватися в напрямку маркетингу. Саме для цього Forced Marketing Conference Ternopil 2019”, – пояснює Діана Малолєткіна.

Конференція відбудеться 15 червня в УД “Перемога” з 9.00 до 19.00 год.

Детальніше про подію можна дізнатись на сайті https://frcd.itcluster.te.ua/

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