Чого Сергію Надалу треба повчитись у заліщицького голови

Заліщицька міська рада має намір виділити земельну ділянку площею приблизно 4,0 га для облаштування парку в м.Заліщики при в’їзді на масив «Сонячний», з правої сторони по вулиці Ущилівській.

Мешканцям масиву (а це орієнтовно 736 садиб, включаючи забудовані) вже сьогодні життєво необхідний громадський простір у вигляді парку для відпочинку, місця побачень та спілкування, де можна було б втілювати цікаві ідеї для розвитку та благоустрою нашого міста.

У парку планують облаштувати дві алеї, присвячені молодим сім’ям та новонародженим малюкам. Молодята матимуть змогу в день одруження посадити дерево, що буде нагадувати їм про створення сім’ї. А молоді батьки на алеї новонароджених посадять молоденьке деревце, яке символізуватиме найважливішу подію в їхньому житті – народження дитини.

До благоустрою парку матимуть можливість долучитися й учні випускних класів. Кожен зможе зробити місто кращим, посадивши дерево на алеї випускників.

Міська рада запрошує жителів міста, особливо мешканців масиву «Сонячний», долучитися до обговорення цієї теми.

Пропозиції та побажання жителів, які візьмуть участь в обговоренні, будуть враховані комісією з питань земельних відносин й охорони довкілля та сесією Заліщицької міської ради при розгляді питання щодо виділення земельної ділянки для облаштування парк, – йдеться у заяві міської ради.

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