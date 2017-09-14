Тернополянам пропонують безкоштовну мандрівку печерами Тернопільщини

В рамках відзначення Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні, КП Тернопільської Обласної Ради “Тернопільський обласний Інформаційно-туристичний краєзнавчий центр”, спільно з Тернопільським обласним комунальним центром туризму, краєзнавства, спорту, та екскурсій учнівської молоді, за сприяння відділу туризму Тернопільської обласної державної адміністрації 25.09.2017р. пропонує БЕЗКОШТОВНУ мандрівку печерами Тернопільщини – “Підземний Дивосвіт Терноппіля” .

Під час екскурсії Ви зможете оглянути дві найбільші печери Тернопільщини, а саме: Перлина Поділля печера “Кришталева”, печера-музей трипільської культури “Вертеба”, та інші історичні об’єкти Тернопільщини.

Для реєстрації звертатись за тел: 0972235050,або коментом. Учвсникам, які намалювали малюнок про річку Дністер,або прислали фото тернопільської річки – гарантується приз!

Реєстрація учасників припиняється 22.09.2017р.

Поділіться:









