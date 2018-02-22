Чому тернопільські рятувальники пішли до дітей

21 лютого 2018 року працівники Тернопільського РВ та ДПРЧ 3 Управління ДСНС України у Тернопільській області провели громадську акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти!» у с. Товстолуг, – повідомляє прес-служба Управління ДСНС в Тернопільській області.

Спочатку рятувальники завітали до учнів Комунального закладу ЗОШ І-ІІІ ст. Великогаївської сільської ради Тернопільської області, під час якої вони розповіли дітям про специфіку та особливості професії рятувальника, про випадки пожеж на території району та причини їх виникнення, також у цікавій ігровій формі навчали дітей основам пожежної безпеки, роз’яснювали на практичних прикладах питання безпеки життєдіяльності.

Працівники пожежно-рятувальної служби звернули особливу увагу дітей на дотримання правил безпечної поведінки вдома під час користування електричними та газовими приладами, під час відпочинку на природі, безпечну поведінку на льоду, застерегли від телефонних звернень у пожежно-рятувальну службу без потреби. Дітям продемонстрували пожежно-рятувальне обладнання, що є на озброєнні у місцевих вогнеборців, розповіли про його застосування під час ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Також учні могли відчути себе у ролі справжніх рятувальників, примірявши захисні костюми, бойовий одяг та каски пожежних. З великим захопленням спостерігали діти за поданням ствола від пожежного автомобіля, як це роблять рятувальники в реальних умовах під час гасіння пожеж де і спробували школярі гасити вогнище. Ця частина акції викликала особливе зацікавлення і пожвавлення, адже такі хвилини інколи допомагають визначитися з вибором майбутньої професії, присвятити своє життя такій потрібній людям професії рятувальника. Саме після проведення таких заходів, як акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти» молоде покоління по-новому осмислює роботу рятувальників. Опісля цього працівники служби порятунку відвідали мешканців села де розповіли домовласникам, яких правил неухильно потрібно дотримуватися в побуті, нагадали про небезпеку перебування на тонкій кризі, роз’яснили порядок дій на випадок надзвичайної ситуації. Під час бесіди кожному громадянину було вручено пам’ятки із правилами пожежної безпеки.