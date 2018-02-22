Мешканка Тернопільщини взяла участь у шоу «Одруження наосліп» (відео)

Соломія родом із Кременця. Кілька останніх років проживає у Ковелі. До проекту вже мала досвід заміжжя. Успішна і цілеспрямована, амбітна і з “перчинкою”.

Таку шукав Валентин із Житомира. Дівчину з улюбленим ім’ям Соломія, україномовну, з характером і трішки старшу за себе.

За умовами проекту, потенційна подружня пара до проекту не знайома, але вірять у кохання з першого погляду.

П’ятий випуск четвертого сезону передачі, це історія, перемін Валентина, котрий звик до легковажних стосунків, хизуючись своїми «досягненнями» у сфері «лавсторі». Та сильної, впевненої в собі жінки.

Як все було, дивіться на каналі 1+1



Подробиці історії Соломії, читайте згодом.

КременецьСіті