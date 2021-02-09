Чортків – перше місто на Тернопільщині, де впроваджують систему обліку затриманих

У 2017 році було розроблено системи обліку затриманих «Custody Records». Вона була створена задля врегулювання відносин між поліцейськими та затриманими і запобігання випадків насильства чи безпідставних звинувачень у бік правоохоронців.

Частенько ми чуємо або ж читаємо про те, як правоохоронці знущалися чи били затриманих або ж, навпаки, як затримані дозволяли собі нецензурну лайку у бік правоохоронних органів. «Custody Records» передбачає електронну відеофіксацію дій у режимі 24/7. Основна мета системи – захист прав затриманих, але вона корисна і для самих працівників поліції.

Чортківське віділення поліції стало першим у Тернопільській області, де впроваджується дана система. Полісмени, які будуть залучені до «Custody Records», пройдуть необхідне навчання з найкращими тренерами за міжнародними стандартами дотримання прав і свобод людини. Система «Custody Records» автоматизує роботу поліцейського та унеможливлює людський фактор як причину незаконного насилля.

– Окрім оснащення необхідними технічними засобами, Чортківський відділ поліції буде поділений на три зони. Перша – це зона службових приміщень, куди матимуть доступ виключно працівники поліції. Друга – зона безперешкодного доступу громадян, яка включає кімнату прийому громадян та вестибюль. Третя – зона роботи з затриманими особами, яка розташовуватиметься окремо і передбачатиме доступ туди виключно з дозволу працівника чергової частини. У другій зоні буде також кімната для конфіденційної зустрічі затриманого з захисником, місце для тимчасового перебування затриманого, кімната для проведення слідчих (розшукових) дій тощо, – розповіла старший інспектор з особливих доручень управління дотримання прав людини Національної поліції України Ірина Ніколаєва.

В скорому часі у відділі розпочнуть ремонтні роботи та облаштують приміщення відповідно до вимог цієї системи. Для повноцінного функціонування необхідне оснащення адміністративних приміщень засобами відеоспостереження, комп’ютерною технікою з програмним забезпеченням, серверами для зберігання відеозаписів та іншим обладнанням.

Іванка Біла