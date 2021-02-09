На Тернопільщині селяни визволили зі снігового замету швидку, яка прямувала на виклик

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Снігопад та переметені дороги завдали чимало клопотів службі екстреної меддопомоги нашої області.

Так, 8 лютого о 15.12 районна бригада швидкої намагалася пробитися снігами в с. Жабиня Зборівського району. Негайної допомоги потребував 52-річний пацієнт, який сильно травмував ногу.

Люди, які викликали швидку, зуміли знайти трактор, що розчищав дорогу для проїзду машини екстреної допомоги.

Після наданої медичної допомоги пацієнта, із діагнозом закритий перелом лівого стегна, шпиталізовано у Зборівську райлікарню.