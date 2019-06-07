Інспектори з паркування в Чоткові отримали повноваження, шеврони та форму

Наприкінці вересня 2018 року в Україні набули чинності нові правила паркування транспортних засобів. Зміни у законодавстві передбачають невідворотність відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів та введення фото- та відеофіксації правопорушення.

Для внормування сфери паркування та «розвантаження» вулиць міста від неправильно припаркованих автомобілів, рішенням сесії Чортківської міської ради створено відділ з питань транспортноїі інфраструктури та контролю за паркуванням. З 6 травня 2019 року даний відділ розпочав свою роботу.

Одним із рішень виконавчого комітету було надання повноважень посадовим особам відділу з питань транспортної інфраструктури та контролю за паркуваннямна виконання функцій інспекторів з паркування. Його представники зможуть розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1, 3 ст. 122, та частинами 1, 2 ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів у межах м. Чортків, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису) та здійснювати тимчасове затримання транспортних засобів у порядку, передбаченому ст. 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення від імені виконавчого органу Чортківської міської ради. Також рішенням виконавчого комітету від 06.06.2019 було затверджено опис, перелік форменого одягу та знаків розрізнення працівників відділу з питань транспортної інфраструктури та контролю за паркуванням.