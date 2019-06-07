Світанок в Заліщиках (Фото)

На високому березі Дністра, на краю села Хрещатик, розташований оглядовий майданчик, на який багато хто приїжджає, щоб помилуватися на знамениту панораму Заліщиків. Але зовсім мало хто знає, що найкрасивіші види відкриваються звідси на світанку.

Всього близько півгодини пішого ходу від центру Заліщиків і ви опинитеся на найкращій оглядовій точці!

Поки всі спали, ми з Шура Шишко вже о 4:40 ранку вийшли з нашого готелю Старі Заліщики, і рівно через півгодини вже розкладали штативи на обриві Дністра…