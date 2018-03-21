Зірковий голлівудський кінорежисер Стенлі Кубрик походить із Тернопільщини

Відомий у всьому світі кінорежисер, сценарист та продюсер Стенлі Кубрик походить із села Пробіжна, що у Чортківському районі.

Батько режисера відомих фільмів «Механічний апельсин», «Лоліта», «Із широко заплющеними очима» та багатьох інших Стенлі Кубрика – Яків Кубрик народився на Чортківщині.

Стенлі Кубрик зі своїм батьком Яковом, 1930. Його батько Яків Кубрик (пізніше Jacob Cubrick та Jacques Leonard Kubrick) був родом зі Східної Галичини; народився в сім’ї Іллі Кубрика в галицькому селі Пробіжна Чортківського району Тернопільської області. Мати, Гертруда Первелер (пізніше Sadie Gertrude Perveler), походила з Буковини, пише на своїй сторінці в Фейсбуці Ірина Голець.