Сьогодні у церкві св. Апостола Петра в Тернополі відбудеться ювілейний концерт хору

Хору «Ґлорія» церкви св. Апостола Петра УКГЦв Тернополі – 25 років.

На зорі свого створення хор налічував менше 10 осіб, сьогодні ж прославляють Бога церковним співом понад 40 учасників аматорського колективу. Для віруючих звучання церковного співу стає провідником Божої благодаті, являючи собою чудесну симфонію небесного і земного.

Організувала хор у далекому 1995-му році Ольга Мироняк, яка була і першим регентом «Глорії». Впродовж 17-ти років хором керував професійний диригент, заслужений працівник культури України, доцент Тернопільського національного педагогічного університету Володимир Семчишин. Його наполеглива та копітка праця перетворила колись пересічних людей різних професій на єдину згуртовану команду, в репертуарі якої зараз налічується понад 200 церковних пісень. Це людина, яка по крупицях зібрала колектив. І зараз це прекрасний, професійний, добре знаний хор, який несе людям духовно-музичну культуру.

Щонеділі та у свята о 10 годині ранку піснеспів хору ось уже 25 років залишає глибокій слід у душах віруючих, допомагаючи їм знову і знову переживати літургійне відчуття, створюючи внутрішню гармонію і прагнення до духовного вдосконалення. Звучання голосів півчих церковного хору храму св. Апостола Петра – неначе тиха свічка молитви, яка палає рівним спокійним полум’ям і висловлює віру та любов до Бога.