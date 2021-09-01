У Тернополі вакцинуватись від коронавірусу можуть тепер і покупці просто в ТЦ “Епіцентр”

На Тернопіллі активно триває кампанія з імунізації населення. Для зручності громадян нові пункти вакцинації відкривають навіть у віддалених селах.

Тим часом у Тернополі тепер можна вакцинуватись і в ТЦ «Епіцентр». Про це повідомляють в ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

«У зв’язку із початком навчального року в медичному університеті, Центр масової вакцинації, який функціонував на базі його спорткомплексу (вулиця Коцюбинського 3) перестав функціонувати. Натомість розпочалася масова вакцинація населення вакциною Pfizer-BioNTech в торговому центрі «ЕПІЦЕНТР», що знаходиться по вилиці Поліська 7, де можна щепитися вакцинами CoronaVaс і Moderna. Графік роботи: 09:00 – 16:00 години», — інформують на сторінці установи в соцмережі «Фейсбук».

До слова, всього у Тернопільській громаді вже вакцинувалися понад 61 000 жителів. Зробити щеплення нині краяни можуть препаратами: Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVaс і AstraZeneca. Для цього (окрім «Епіцентру) діють ще 4 визначені пункти вакцинації:

– ТРЦ «Подоляни» – вакцина Pfizer-BioNTech, ревакцинація Moderna;

– вул. Шпитальна, 4 (станція швидкої допомоги) – вакцини AstraZeneca і CoronaVaс, графік роботи – з 09:00 до 16:00;

– просп. Злуки, 45 – препарат Pfizer, графік роботи – з 09:00 до 16:00;

– вул. Руська, 47 (комунальне підприємство «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр») – вакцини CoronaVaс і Moderna, графік роботи – з 09:00 до 16:00.

Також за запитами від організованих колективів бригада медиків виїжджає для проведення щеплення вакциною Pfizer-BioNTech – за вказаною адресою.