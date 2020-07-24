Чортківська райлікарня отримала когерентний томограф ока та лазер для переднього відрізку ока

Лікарі офтольмологічного відділення КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» отримали у подарунок надзвичайно необхідне обладнання – когерентний томограф ока «ОРТОРОL130» для обстеження очного дна зорового нерва, кута передньої камери при глаукомі, проведення пахіметрії рогівки, а також лазер для переднього відрізку ока «OPTIMUS- II», за допомогою якого можна проводити операції лазердисцизії задньої капсули кришталика при вторинній катаракті, лазерній іридектомії, вітріолізісу і лікуванні багатьох інших патологій ока.

Працівники лікарні і пацієнти щиро вдячні релігійній організації Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні за допомогу і підтримку, це вселяє віру в краще майбутнє, в те, що на світі є милосердя, добро і любов та сподіваються в майбутньому на плідну співпрацю.