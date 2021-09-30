Юні лижники Тернопільщини привезли 5 нагород із всеукраїнських змагань

Нещодавно у Чернігові відбувся літній чемпіонат України з лижних гонок серед юнаків та дівчат. Тернопільщина була представлена десятьма спортсменами – це юнаки і дівчата обласної ДЮСШ із зимових видів спорту і ДЮСШ-“Олімп” Великоберезовицької громади.

Юні тернопільські лижники активно готуються до зимового сезону, а саме до чемпіонату України серед юнаків. Але поки ще нема змоги взути лижі, тренуються на лижоролерах.

Від ДЮСШ із зимових видів спорту на чемпіонат України їздили троє вихованців. Загалом же лижними гонками займається близько півсотні дітей. Набір – із 7-ми років. Тренуються юні спортсмени під керівництвом тренера Іллі Камоцького.

Старанно тренуються і вихованці ДЮСШ-Олімп Великоберезовицької громади. Заняття проходять під наглядом тренерів – Михайла Кручового і Олега Бунта.

Літні чемпіонати — не єдина ціль для юних спортсменів. Головне, переконані лижники і їхні наставники, добре підготуватися до зимових змагань.