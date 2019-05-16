Чотири прекрасних жінки доглядають за молодим лісом на Тернопільщині

Догляд за молодим лісом – одне із головних завдань у роботі лісівників. Здійснюють його вручну, ретельного доглядаючи протягом 3-4 років. Лише завдяки цьому можна виростити високопродуктивні насадження. Тому жодне лісництво не обходиться без лісокультурниць, адже саме жіночі руки здатні виконати найтоншу, майже ювелірну роботу: посів лісового насіння в розсадниках, заготівлю й посадку живців у теплицю, догляд за сіянцями. Всю цю роботу в Коропецькому лісництві державного підприємства “Бучацьке лісове господарство” виконують чотири прекрасних жінки-трудівниці.

Ця бригада справді працює на совість. Їх робота полягає у постійній турботі про майбутній ліс. Спочатку вони проводять посів лісового насіння в розсадники, короби, згодом здійснюють живцювання декоративних порід: туї західної різних форм, ялівцю козацького, самшиту вічнозеленого та багатьох інших порід. Цього року живцювання проведено в кількості 15 тисяч штук. Асортимент порід для озеленення налічує понад 20 видів та форм.

До слова, щорічно Коропецьке лісництво працює в напрямку збільшення асортименту.

Після цієї клопіткої роботи лісокультурниці висаджують сіянці, а потім весь сезон під відкритим небом у дощ і в спеку проводять за ними догляд. Адже необхідно по кілька разів за сезон виполювати, звільняючи від надокучливих бур’янів.

Звичайно, за один день не можна побачити всі види діяльності, які доводиться виконувати лісівникам, але навіть побачене свідчить про те, що це важка праця, і тільки люди, які не байдужі до своєї справи, можуть із повною віддачею її виконувати.



На фото: завзяті трудівниці Коропецького лісництва – Наталя Андрущак, Ольга Василик, Ірина Гов’як і Галина Тимків.

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