Чи якісна вода з джерел сіл Гаї Гречинські, Ступки, Смиківці? Дослідження

З метою визначення безпечності води з природних джерел, яка користується великим попитом серед населення м. Тернополя та навколишніх сіл, фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» щоквартально проводиться моніторинг якості питної води за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками. Досліджувалась питна вода з джерел в селах Острів, Смиківці, Ступки, Товстолуг та Гаї Гречинські Тернопільського району.

За результатами лабораторних досліджень в І кварталі 2019 року (результат досліджень від 25.03.2019) якість питної води із природніх джерел сіл Гаї Гречинські та Ступки Тернопільського району за бактеріологічними показниками не відповідала вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (виділені загальні коліформні бактерії в 100,0 см. куб. при нормі – не більше 1 КУО/ см. куб.).

За санітарно-хімічними показниками питна вода у вищевказаних джерелах відповідала вимогам ДСанПіНу.

В джерелах сіл Острів, Смиківці та Товстолуг Тернопільського району питна вода за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками відповідала вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10.

В II кварталі 2019 року (результат досліджень від 27.06.2019) якість питної води із природніх джерел сіл Гаї Гречинські, Ступки, Острів та Смиківці Тернопільського району за бактеріологічними показниками не відповідали вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10. За санітарно-хімічними показниками питна вода у вищевказаних джерелах відповідала вимогам ДСанПіНу.

За фактом невідповідності питної води із вищевказаних джерел інформовано органам місцевого самоврядування.

Показники якості питної води із природних джерел є нестабільні і залежать від багатьох факторів природного характеру, зокрема рівня стояння ґрунтових вод, кількості опадів, тощо, які можуть мати негативний вплив на її якість та призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій та інших інфекційних захворювань.