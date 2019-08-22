На Тернопільщині водій в’їхав машиною у газовий стояк та втік

20 серпня, близько 21.30 годин, водій автомобіля «PEUGEOT 309» не впорався з керуванням і в’їхав у газовий стояк біля житлової будівлі, що в м. Чортків по вул. Залізнична,119. Водій автомобіля, знявши номерні знаки, втік з місця події.

Через ушкодження газового стояка низького тиску стався витік газу, тому на місце події відразу прибули працівники «Чортківгаз», національної поліції та рятувальники.

На даний момент особа водія встановлюється правоохоронними органами.