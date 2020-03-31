У яких випадках потрібно замінити шини: поради експертів

Шини — одні з найбільш важливих складових автомобіля, від справності яких залежить безпека та комфорт пересування. Тому вкрай важливо постійно стежити за тим, щоб покришки були в хорошому стані. Якщо вам потрібна купити літню гуму її можна в інтернет-магазині Ascania-Shina. Але коли потрібно міняти автомобільні покришки та як правильно підібрати гуму? Пропонуємо розглянути головні поради експертів.

Терміни заміни автогуми

Настає час, коли заміна шин є обов’язковою. Конкретні терміни залежать від наступних факторів:

типу автомобіля;

режиму його експлуатації;

віку покришок.

Варто ознайомитися з ознаками, що вказують на необхідність заміни зношеної гуми.

Огляд глибини протектора

Протектор потрібен для забезпечення кращого зчеплення з мокрою поверхнею шляхом видалення води під колесом. Тому чим він дрібніший, тим більше ризик погіршення контакту з мокрою трасою. Усі шини мають індикатори зносу протектора (TWI), що містять невеликі внутрішні блоки гуми в певних точках. Коли покришка зношується, ці блоки опиняються на одному рівні з поверхнею шини. У цьому разі залишається тільки 1,6 мм протектора, тому покришка стає непридатною для експлуатації. Рекомендується міняти шини, щойно глибина ламелів знизиться приблизно до 2 мм.

Нерівномірний знос гуми

Як правило, нерівномірне стирання говорить про проблеми з колесами: зношеність підвіски, перекачані шини та ін. Нерівномірний знос також виникає, якщо ви регулярно буксуєте причепом або віддаєте перевагу стилю водіння, що створює додаткове навантаження на колеса.

Щоб виявити наявність нерівномірного зносу, потрібно оглянути всю контактну поверхню та зовнішні краї. Машини з переднім приводом зазвичай мають більший знос передніх шин, але все ж слід звернути особливу увагу на стан усіх коліс.

Вік автомобільних покришок

Зазвичай шини старші за п’ять років потребують заміни. Навіть якщо пробіг незначний або гума не використовувалася, вона все одно старіє, оскільки втрачає еластичність через висихання, вплив парів масел та бензину. Це стосується і робочих автошин, і запаски. Вік покришок зазвичай зазначається на боковині. У маркуванні він має вигляд чотиризначного числа (тиждень та рік випуску). Варто також відзначити, що в жаркому кліматі шини зношуються швидше.

Заміна комплекту покришок цілком

Якщо гума підлягає заміні, рекомендується одночасно міняти всі шини включно з запаскою. Заміна вроздріб може вплинути на загальний баланс автомобіля та зчеплення з дорогою. Також необхідно знати, чи мають покришки певний напрям обертання (з симетричним, асиметричним протектором). Не менш важливо, щоб для заміни були обрані шини правильного розміру, що відповідають оригіналу.

Висота профілю шини

Цей параметр впливає на багато факторів. Наприклад, покришки з високим профілем більш стійкі до нерівностей поверхні, а низький профіль гарантує відмінну керованість. Якщо гума використовується для швидкісної їзди, то вона повинна мати невисокий профіль, але підійде такий комплект виключно для ідеальних доріг. Для передніх шин рекомендується широкий профіль, що позитивно впливає на керування транспортним засобом.