Чиста чи небезпечна? Де безпечно купатися на Тернопільщині

Попри дощовий початок червня, на Тернопільщині офіційно стартував купальний сезон. Щороку перед його початком спеціалісти Держпродспоживслужби перевіряють якість води у відкритих водоймах, аби забезпечити безпечний відпочинок для населення.

9 червня фахівці Тернопільського районного управління спільно з працівниками Тернопільської регіональної державної лабораторії провели відбір проб води з чотирьох водойм:

Тернопільський став (міський пляж);

Тернопільський став (зона відпочинку «Циганка»);

басейн клубу зимового плавання «Нептун» (парк «Сопільче»);

пляж «Сонячний берег», КП «Залізці», с. Залізці.

Що показала лабораторія?

Вода з трьох локацій у місті Тернополі — «Циганка», міський пляж та клуб «Нептун» — відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, згідно з нормативами МОЗ.

Натомість проба води з пляжу «Сонячний берег» (с. Залізці) не пройшла перевірку за паразитологічними показниками — було виявлено яйця гельмінтів. Балансоутримувачу вже надано рекомендації щодо заборони купання та покращення стану водойми.

Інфраструктура пляжів – готова

Пляжі Тернополя вже підготовлені до сезону: встановлено біо-туалети, душові кабіни, обладнано зони для спорту та відпочинку, облаштовано дитячі майданчики та сміттєві контейнери.

Заклик до відпочивальників: безпека — передусім!

Держпродспоживслужба радить:

не допускати потрапляння води у рот, очі, ніс;

уникати травм у воді;

після купання обов’язково приймати душ;

не купатися при наявності ознак захворювання.