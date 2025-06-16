Чиста чи небезпечна? Де безпечно купатися на Тернопільщині
Попри дощовий початок червня, на Тернопільщині офіційно стартував купальний сезон. Щороку перед його початком спеціалісти Держпродспоживслужби перевіряють якість води у відкритих водоймах, аби забезпечити безпечний відпочинок для населення.
9 червня фахівці Тернопільського районного управління спільно з працівниками Тернопільської регіональної державної лабораторії провели відбір проб води з чотирьох водойм:
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Тернопільський став (міський пляж);
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Тернопільський став (зона відпочинку «Циганка»);
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басейн клубу зимового плавання «Нептун» (парк «Сопільче»);
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пляж «Сонячний берег», КП «Залізці», с. Залізці.
Що показала лабораторія?
Вода з трьох локацій у місті Тернополі — «Циганка», міський пляж та клуб «Нептун» — відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, згідно з нормативами МОЗ.
Натомість проба води з пляжу «Сонячний берег» (с. Залізці) не пройшла перевірку за паразитологічними показниками — було виявлено яйця гельмінтів. Балансоутримувачу вже надано рекомендації щодо заборони купання та покращення стану водойми.
Інфраструктура пляжів – готова
Пляжі Тернополя вже підготовлені до сезону: встановлено біо-туалети, душові кабіни, обладнано зони для спорту та відпочинку, облаштовано дитячі майданчики та сміттєві контейнери.
Заклик до відпочивальників: безпека — передусім!
Держпродспоживслужба радить:
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не допускати потрапляння води у рот, очі, ніс;
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уникати травм у воді;
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після купання обов’язково приймати душ;
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не купатися при наявності ознак захворювання.