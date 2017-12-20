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Держгеокадастр Тернопільщини забезпечив 2,8 мільйони гривень надходжень до бюджетів місцевих рад

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Цього року за надані адміністративні послуги до бюджетів Тернопільської області перераховано 2,8 мільйони гривень.
Найбільші надходження – 2,7 мільйони гривень бюджети отримали за послуги з надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Державні кадастрові реєстратори надали 33 805 таких документів.
На безоплатній основі громадяни отримали більше 28 тисяч послуг. Найчастіше громадяни зверталися щодо надання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Серед безоплатних адмінпослуг найбільш популярні запити щодо державної реєстрації земельної ділянки, про видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку землі тощо.
Отримати витяг громадяни могли у найближчому Центрі надання адміністративних послуг, який обирали самі при замовленні.
Довідково:
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. 

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