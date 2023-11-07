23:11 | 7.11.2023
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Деякі населені пункти на Тернопільщині змінять свій статус

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28 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила Закон України №3285-ІХ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України».

На цей час в нашій області налічується 4 міста обласного значення, 14 міст районного значення, 17 селищ міського типу, 1 селище та 1022 села. Після набрання чинності закону в області буде 18 міст, 18 селищ та 1022 села.
Важливим є те, що закон не містить зворотної сили, тому усі документи (паспорт, нотаріальні документи, документи на житло та інші) продовжують діяти і жодної перереєстрації робити не потрібно.

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