МП в Україні – це частина РПЦ, і тому не має ховатися за назвою «УПЦ» – сказав суд

Суд НАРЕШТІ ствердив те, що і так всім зрозуміло: МП в Україні – це частина РПЦ, і тому не має ховатися за назвою «УПЦ», повідомляє Євстратій Зоря.

Шостим апеляційним адміністративним судом 2 листопада 2023 року ухвалено постанову по справі № 640/4748/19 (про перейменування), якою відмовлено у задоволенні ряду апеляційних скарг релігійних громад МП та залишено без змін рішення суду першої інстанції від 15 травня 2023 року про відмову у задоволенні позову Київської Митрополії УПЦ МП.

Інформацію про це опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішеньI’m